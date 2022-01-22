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Здоровье22 января 2022 9:24

Ещё почти 160 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в регионе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

За всё время пандемии коронавирус был диагностирован у 73 755 жителей Псковской области.

По последним данным, 1 381 человек скончался от осложнений COVID-19 в регионе, только семь из них – за прошедшие сутки.

При этом ещё 112 человек закрыли больничные в связи с выздоровлением. 69 438 жителей Псковской области смогли побороть заболевание за всё время пандемии.

Согласно статистике, свыше двух тысяч тестов на обнаружение коронавирусной инфекции провели в регионе за последние 24 часа.

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