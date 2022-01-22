В эфире телеигры «Поле чудес» участник из Пскова подарил Якубовичу местные изделия

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21 января в любимой россиянами телепередаче «Поле чудес» принял участие пскович. Он выступил в третьей тройке игроков. А его подарком для Леонида Якубовича стали изделия Псковской керамики и выпечка в корзине.

Выяснилось, что корзину с гостинцами изготовил порховский народный мастер Александр Рабутенко.

Редакции газеты «Порховский вестник» удалось дозвониться до местного мастера.

В беседе Александр рассказал, что его друг попросил подготовить подарки специально для передачи за две недели до Нового года.

Сотрудники газеты также узнали, что уже почти 22 года Александр занимается плетением лозы и работает на известковом заводе. Оказалось, что такое ремесло для мужчины – не только приятное хобби, но и способ дополнительного заработка.