Победителей премии «Народное признание» торжественно объявят 27 января

Фото: архив КП

Уже в следующий четверг, 27 января, пройдёт церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание — 2021». Мероприятие состоится в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Начало в 19:00.

Попасть на церемонию можно будет по пригласительному билету. Информация о том, где его можно будет получить, появится на следующей неделе.

Отметим, мероприятие пройдёт с учётом принятых на территории Псковской области противокоронавирусных мер. По этой причине от посетителей на входе потребуют QR-код о вакцинации или о перенесённом в последние шесть месяцев ковиде. При этом тем, у кого есть медотвод, потребуется соответствующий документ и отрицательный ПЦР-тест.

В этом году премия «Народное признание» проходит уже в 12 раз в 12 номинациях. Согласно статистике, 131 житель Псковской области отправил заявку на участие в этот раз. Всем им пришлось пройти через первый тур голосования на сайте ПАИ. Оно и определило тройки лидеров из каждой номинации, вышедшие во второй тур голосования.

Победителей выявят путем суммирования голосов читателей ПАИ во втором туре и жюри премии. Примечательно, что в него вошли 12 экспертов – символичная цифра для премии этого года. Главное место в жюри досталось главе региона Михаилу Ведерникову. Предполагается, что эксперты добавят номинантам 3% от общего числа голосов за второй тур.

Добавим, с момента вручения первой премии обладателями награды стали более 200 псковичей, организаций, предприятий и творческих коллективов региона.