Поставки вакцины «Спутник Лайт» в Псковскую область восстановят

В регион прибудет новая партия вакцины «Спутник Лайт». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Дефицит вакцины был вызван порчей 45 тысяч ее доз. В связи с этим была проведена служебная проверка, которая на сегодняшний день уже подходит к концу.

«Несмотря на скорое прибытие новой партии, ещё раз напоминаю, что в текущих эпидусловиях наиболее надёжный вариант – это ревакцинация двухкомпонентной вакциной "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак"», – добавил глава региона.

Оперативно восстановить поставки вакцины удалось благодаря содействию Правительства РФ и министра Михаила Мурашко.