Псковичей просят помощи с поиском 66-летнего Геннадия Кириллова

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В Псковской области идут поиски 66-летнего Геннадия Кириллова. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт».

В последний раз родные видели Геннадия Кириллова 23 января. Он вышел из дома и не вернулся. Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Из дома Геннадий ушел в белой рубашке и тёмно-серых брюках, наверх мог одеть черную куртку. Ростом пскович 174 сантиметра, плотного телосложения, с голубыми глазами и седыми волосами.

Если вы знаете любую информацию о местонахождении Геннадия Кириллова, поисковики просят сообщить ее по номеру 89212181744 инфоргу Марии (Мусяка).