Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 января 2022 19:04

Псковичей просят помощи с поиском 66-летнего Геннадия Кириллова

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

В Псковской области идут поиски 66-летнего Геннадия Кириллова. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт».

В последний раз родные видели Геннадия Кириллова 23 января. Он вышел из дома и не вернулся. Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Из дома Геннадий ушел в белой рубашке и тёмно-серых брюках, наверх мог одеть черную куртку. Ростом пскович 174 сантиметра, плотного телосложения, с голубыми глазами и седыми волосами.

Если вы знаете любую информацию о местонахождении Геннадия Кириллова, поисковики просят сообщить ее по номеру 89212181744 инфоргу Марии (Мусяка).

0