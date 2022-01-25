Вакцина «Спутник-М» для детей от 12 до 17 лет прибыла в Псковскую область

.

24 января в Псковскую область прибыла первая вакцина от коронавируса для детей «Спутник-М». Она предназначена для псковичей в возрасте от 12 до 17 лет, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Вакцина будет доступна для граждан в количестве 960 доз уже со среды. Привиться можно будет исключительно на добровольной основе и с письменного разрешения родителей ребенка.

На сегодняшний день прививать детей планируется в Псковской детской городской поликлинике, в филиалах поликлиники на улице Шестака и на улице Кузнецкой.

В образовательные учреждения поставки вакцины пока не планируются.

Ранее Ведерников отмечал, что в регионе дети тяжело переносят коронавирус. Кроме того, новый штамм «омикрон» для маленьких граждан оказался особенно опасен и появление вакцины для детей крайнее актуально.

«У очень многих знакомых болеют детки. 3-5 дней очень тяжело – лихорадка, температура 39-40. Не агитирую. Решайте сами. Вакцина есть», – обращался к псковичам глава региона.