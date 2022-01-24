Небольшой снег прогнозируют псковичам в этот понедельник

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Сегодня, 24 января, небо над регионом будет облачным. Вечером местами, ночью в большинстве районов ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, на дорогах местами гололедица.

Южный ветер 24 января будет дуть умеренно.

Температура воздуха в течение суток составит -1...-6. При этом на юге области возможны заморозки до -10.

В Пскове вечером и ночью пройдёт небольшой снег. Столбики термометров днём покажут -6...-8 и -10...-12 ночью.

В Великих Луках снег возможен лишь ночью. Температура воздуха днем будет держаться в пределах -4...-6, ночью -8...-10.