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Здоровье24 января 2022 6:39

40% составил рост заболеваемости COVID-19 в Псковской области за неделю

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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На 40% возросла динамика распространения коронавирусной инфекции в регионе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Динамика очень высокая!», - написал глава региона.

При этом он отметил, что лишь за последние сутки коронавирус был выявлен у 181 жителя Псковской области. А за всё время пандемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 74 106 человек.

По данным губернатора, выздороветь удалось ещё 109 пациентам. С марта 2020 года побороть заболевание смогли 69 651 житель региона.

Согласно статистике, 2 147 человек были исследованы на наличие COVID-19 за последние 24 часа, в то время как совсем недавно этот показатель держался в пределах полутора тысяч.

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