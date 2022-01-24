Зачем прививать подростков от коронавируса, рассказала главврач Псковской инфекционки

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Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте рассказала, зачем подросткам вакцинироваться от COVID-19.

Медэксперт заявила, что новые штаммы коронавируса особенно опасны для детей. Они грозят тяжелыми формами заболевания у младшей возрастной группы.

«В первую очередь вакцинация показана детям из групп риска», - сообщила Анастасия Повторейко.

При этом она отметила, что прививка будет проводится на добровольной основе и с согласия родителей.

Отметим, вакцина для детей должна прибыть в Псковскую область уже сегодня.