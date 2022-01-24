Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья24 января 2022 8:50

Как не убить сад во время сезонной обрезки деревьев, рассказали в Россельхознадзоре

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

О правилах сезонной обрезки деревьев напомнили в Россельхознадзоре. Их опубликовали в официальной группе ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА» по Псковской области в соцсети «Вконтакте».

Во-первых, чтобы не навредить деревьям, работы по обрезке необходимо проводить до начала сокодвижения.

Во-вторых, обрезку растений стоит отложить, если за окном морозы ниже -5 градусов.

В-третьих, эксперты отмечают, что секатор и пила должны быть подготовлены: грязь и ржавчина недопустимы.

Кроме того, обновлять все ветки не рекомендуется. Нужно лишь отстричь те из них, «которые растут внутрь кроны или перекрещиваются с плодоносящими побегами».

Помимо этого, чтобы растение получило второе дыхание, нужно избавить его всех поломанных и сухих веток.

0