Как не убить сад во время сезонной обрезки деревьев, рассказали в Россельхознадзоре

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О правилах сезонной обрезки деревьев напомнили в Россельхознадзоре. Их опубликовали в официальной группе ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА» по Псковской области в соцсети «Вконтакте».

Во-первых, чтобы не навредить деревьям, работы по обрезке необходимо проводить до начала сокодвижения.

Во-вторых, обрезку растений стоит отложить, если за окном морозы ниже -5 градусов.

В-третьих, эксперты отмечают, что секатор и пила должны быть подготовлены: грязь и ржавчина недопустимы.

Кроме того, обновлять все ветки не рекомендуется. Нужно лишь отстричь те из них, «которые растут внутрь кроны или перекрещиваются с плодоносящими побегами».

Помимо этого, чтобы растение получило второе дыхание, нужно избавить его всех поломанных и сухих веток.