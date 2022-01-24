«Крушение» городского новогоднего украшения стало самой цитируемой новостью «КП Псков»

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Новогодняя инсталляция «Подарки» на Октябрьской площади к утру 17 января развалилась, новость об этом стала самой популярной на «КП Псков» и позволила изданию войти в десятку самых цитируемых СМИ региона за прошедшую неделю (с 17 по 23 января) по данным сервиса «Медиалогия».

Псковское агентство информации возглавило этот список с ИЦ 5,48, что стало самым высоким в регионе.

Лента новостей с результатом 5,32 стала лишь второй. На третьем месте – великолукский новостной портал, за ним идет областное телевидение и замыкает пятерку «МК Псков».

Самыми цитируемыми новостями ПАИ стали сообщения о массовом ДТП, строительстве скейт-парка в Пскове, об уровне заболеваемости ОРВИ в регионе, о «ложной Луне» в деревне Дуброво и о количестве заболевших «омикроном».

Портал цитировали такие СМИ, как «Извстия», «Коммерсантъ», «Невские новости», News-life, «АвиаПорт» и др.