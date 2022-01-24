Поиграть в популярные настольные игры приглашают псковичей в «Лофт»

Фото: сайт ПАИ

В креативном пространстве «Лофт» с 19 января каждое воскресенье проходят дни настольных игр для детей и взрослых. Об этом сообщил в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online» руководитель «Лофта» Антон Ковальский.

Каждое воскресенье гости «Лофта» могут стать участниками ролевых, активных, экономических и интеллектуальных игр. Примечательно, что модераторы игр – опытные ведущие.

Кроме того, Антон Ковальский перечислил особо полюбившиеся псковичами настольные игры. Ими стали «Манчкин», «Экивоки», «Монополия», «Мафия» и «Взрывные котята».

Отметим, для посещения креативного пространства у гостей попросят QR-код и документ, подтверждающий личность. Помимо этого, детям до 18 лет необходимо будет показать паспорт.

Ранее «Комсомолка» писала, что Антон Ковальский – не только руководитель креативного пространства «Лофт», но и поклонник микрозелени. О его советах начинающим и кулинарных рецептах читайте здесь.