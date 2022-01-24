«Омикрон» обнаружили в 20% тестов псковичей

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Почти 20% от общего числа проверяемых тестов псковичей составил омикрон-штамм. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Глава региона также написал, что доля выявляемых случаев заражения новым штаммом в регионе продолжает расти. Последние показатели, по словам Ведерникова, говорят о том, что динамика распространения инфекции будет расти и дальше.

«Омикрон очень контагиозен. Берегите себя и постарайтесь оперативно сделать прививку», - призвал псковичей губернатор.

Напомним, на минувшей неделе рост заболеваемости COVID-19 в Псковской области составил 40%.