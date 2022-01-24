Пасмурный день и осадки обещают синоптики жителям Псковской области 25 января

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Завтра, 25 января, небо над Псковом будет серым и облачным. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По прогнозам метеорологов, ночью по Псковской области пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем. Днем также будет идти снег и мокрый снег.

На дорогах жителям региона по-прежнему стоит быть аккуратными – будет скользко.

Ночью температура воздуха понизится до -10 градусов, а днём столбики термометров покажут -1... +1.

Западный ветер 25 января будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается низким, сообщают синоптики.