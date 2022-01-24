Место для временного моста через Великую определили в псковской госавтоинспекции

На время ремонта Ольгинского моста в Пскове планируется установить временный мост. Место для него определили в госавтоинспекции. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире одной из псковских радиостанций.

Долгие раздумья по поводу места для временного моста были связанны с предложением построить новый дополнительный мост. Этот вариант госавтоинспекция поддерживает, как и любое строительство улично-дорожной сети и дорожных развязок. Так как эти точки способствуют увеличению пропускной способности на дорогах быстро растущего города.

«Безусловно, генпланом Пскова предусмотрен новый мост. Но есть ещё определённые мысли в части временного моста, который будет построен на период ремонта Ольгинского. В далёкой перспективе планируется этот временный мост перенести со всеми использованными строительными материалами к створу района Промежицы – Малая Гололёвка», – сообщил Владимир Папорт.

Напомним, глава администрации Пскова Борис Елкин ранее сообщал, что после капремонта временный мост будет разобран и использован как путепровод над ж/д путями в районе улицы 128-й Стрелковой Дивизии.