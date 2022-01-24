В Псковской области активно развивают сеть госпабликов

В Псковской области расширяют присутствие госучреждений в социальных сетях. Страницы региональных и муниципальных органов власти, департаментов, больниц, поликлиник, детских садов, школ, в основных соцсетях упрощают получение смолянами социально важной информации.

Госпаблики — компонент Платформы обратной связи между гражданами и государством. Выстраивать коммуникации помогает АНО «Диалог» и Центры управления регионом. Одна из основных задач — развитие диалога, и по поручению Минцифры специалисты АНО «Диалог» (в том числе в Центрах управления регионами), проводят обучение для администраторов пабликов, помогают оформлять страницы и продвигать их, работать с обращениями граждан.

«Больше всего госорганов и госорганизаций представлено во «ВКонтакте» — почти 40 000 пабликов (57%), еще 14 000 в «Одноклассниках» (20%). В зарубежных соцсетях госпабликов значительно меньше», — отмечает заместитель генерального директора «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

Руководитель ЦУР Псковской области Анастасия Григорьева поделилась, что для псковских чиновников проводятся обучающие мероприятия по работе в социальных сетях.

«Мы помогаем сделать официальные аккаунты полезными, интересными и привлекательными для пользователей. Создаем комфортные и удобные площадки для диалога. Кроме того, мы регулярно проводим опросы жителей. На основе полученных данных готовим обучающие мероприятия и даём рекомендации по ведению соцсетей для органов власти», - добавила Анастасия Григорьева.

Также в соцсетях и ведётся работа с обращениями граждан. Помогают в этом системы обратной связи (среди них «Госуслуги. Решаем вместе» и «Инцидент Менеджмент»). За 2021 год они обработали более 10 млн обращений: в декабре прошлого года эти цифры привел вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Среднее время первичного ответа на обращение составляет всего 4 часа 31 минуту.

За год работы ЦУР обработал больше 58 тысяч таких обращений. В топ тем вошли дороги, соцзащита, коронавирус, ЖКХ и благоустройство.