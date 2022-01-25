Плюсовые температуры ожидаются в Пскове 25 января

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Сегодня, 25 января, синоптики прогнозируют облачную погоду в регионе. Пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

На дорогах по-прежнему гололедица.

Западный ветер 25 января будет умеренным.

Псковичам метеорологи обещают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах местами гололедицу. Днем температура воздуха составит 1...3 градуса выше нуля, а ночью понизится до -9...-11.

В Великих Луках также пройдёт небольшой мокрый снег, а на дорогах будет скользко. Днем ожидаются заморозки до -1, в то время как в ночные часы столбики термометров опустятся до -7...-9.