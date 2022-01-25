У главной ёлки Пскова сняли звезду

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

Утром 25 января главная городская ёлка была обнаружена без звезды, передаёт корреспондент «Комсомольской правды в Пскове». При этом остальные украшения центральной красавицы на месте.

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

Ранее было принято решение начать демонтаж новогодних украшений в Пскове 31 января. За эту дату проголосовало 79% респондентов, принявших участие в опросе в Instagram-аккаунте главы администрации города Бориса Ёлкина.

Отметим, часть украшений демонтировать не будут, например, те из них, которые расположены на деревьях. Кроме того, рассматривается вопрос о том, чтобы светодиодные арки у здания ПсковГУ также остались на постоянной основе.

Напомним, 17 февраля инсталляция «Подарки» завались в центре Пскова. В пресс-службе администрации тогда предположили, что испорченная конструкция могла стать жертвой вандалов.