Почти 200 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

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Ещё у 193 жителей региона подтвердился коронавирус. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Кривая заболеваемости продолжает расти», - написал глава региона.

По его данным, с начала пандемии в Псковской области было зарегистрировано 74 299 случаев заражения.

При этом еще 114 человек победили болезнь. С марта 2020 года 69 765 жителей региона закрыли больничные в связи с выздоровлением.

Согласно статистике, 3 418 тестов на обнаружение коронавирус провели медики Псковской области за последние 24 часа.