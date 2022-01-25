Два человека госпитализированы после ДТП в центре Пскова

Фото: «Псковская сводка»

На улице Советской, 15 случилась автоавария, в результате которой пострадали два человека, пишет «Псковская сводка».

Предварительно, водитель иномарки Volkswagen, разворачиваясь, столкнулся с автомобилем Renault, который двигался ему навстречу. За рулём Renault находился мужчина 1986 года рождения.

Фото: «Псковская сводка»

В результате аварии пострадали два человека: пассажир Renault 1997 года рождения и пассажир автомобиля Volkswagen. Было принято решение об их госпитализации.

Отмечается, что водители на момент аварии были трезвыми.

Врачи, сотрудники аварийно-спасательных служб и ДПС работали на месте случившегося.

Фото: «Псковская сводка»

Детали ДТП ещё выясняются.