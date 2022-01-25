Семь жителей Псковской области стали жертвами коронавируса за сутки

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Ещё семь человек скончались от осложнений COVID-19 в регионе. В общей статистике смертности насчитывается 1 398 летальных исходов. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале Псковской области.

По последним данным, Роспотребнадзор зарегистрировал 74 299 случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе, 193 из них – за прошедшие сутки.

Еще 114 жителям Псковской области удалось победить болезнь.

Согласно статистике, почти 3,5 тысячи тестов на наличие коронавируса обработали медики региона за последние 24 часа.