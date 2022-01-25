Стали известны города Псковской области с самой комфортной погодой

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В эфире одной из псковских радиостанций начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова назвала города региона, где наиболее комфортная погода для проживания.

Этими населёнными пунктами оказались Опочка и Пушкинские Горы.

«Если есть место, где будет лучше всего, - это Пушкинские Горы и Опочка. Тоскливее всего с точки зрения погоды – город Дно.То есть если должно что-то произойти - заморозки, ещё что-то, то это обязательно будет в Дно», - заявила спикер.

При переменной облачности, продолжила она, самые высокие температуры будут фиксироваться в Пушкинских Горах и Опочке.

«Но всё может измениться», - заявила Тала Нещадимова.