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Общество25 января 2022 12:03

Максимальную скорость ветра в Псковской области назвала Тала Нещадимова

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Сегодня, 25 января, в эфире одной из псковских радиостанций начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова назвала максимальную скорость ветра, зарегистрированную на территории региона.

Так, этот показатель составил 28,32 метра в секунду.

Как расказала эксперт, строители и работающие на рекламных билбордах должны считать это значение для себя ориентиром.

«Те, которые ставят заборы, ограждая строительную площадку, тоже должны ориентироваться на эту скорость ветра. Но мы с вами знаем, что и про 15 метрах в секунду заборы летают и щиты падают», - подытожила метеоролог.

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