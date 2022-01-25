Своим отношением к абортам поделился главный врач Псковского перинатального центра

.

Сегодня, 25 января, в эфире одной из псковских радиостанций главврач Псковского перинатального центра Николай Красиков рассказал, как относится к абортам.

«Моя личная позиция как гражданина и врача: пациент всегда имеет право выбора, даже если мы стоим перед сложными ситуациями, когда понимаем, что выбор неоднозначен, что он, возможно, даже с общепринятых моральных норм и правил не совсем корректен. Всё равно пациенты отвечают за своё здоровье, и мы даём им право выбора», - заявил гость эфира.

Николай Красиков также добавил, что когда беременность наступает у несовершеннолетних, решение принимается с согласия законных представителей ребёнка.

Однако даже если девочка настаивает на аборте и если родители дали на это согласие, психологи всё равно проводят консультацию.

«Но консультации мы проводим не только для подростков, но и для всех женщин. Это все делается для того, если позволяют сроки, чтобы было время подумать», - объяснил главврач.