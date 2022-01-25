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Общество25 января 2022 13:44

Псковский перинатальный центр не уступает швейцарским клиникам – врач из Москвы

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Сегодня, 25 января, в эфире одной из псковских радиостанций главврач Псковского перинатального центра Николай Красиков рассказал, что медучреждение сравнили с серьёзными швейцарскими клиниками.

Спикер вспомнил, что не так давно знакомиться с перинатальным центром приезжали врачи из Москвы. Медики тогда рассматривали псковское учреждение как новое место работы.

«Причём супруг – доктор, который собирался к нам перейти на работу, он проучился в Швейцарии и проработал на протяжении трёх лет. Он отметил, что Псковский перинатальный центр ничем не уступает даже самым серьезным швейцарским клиникам», - поделился Николай Красиков.

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