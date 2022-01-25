УМВД по Псковской области занимает первое место в России по раскрываемости киберпреступлений

УМВД России по Псковской области занимает первую строчку по раскрываемости киберпреступлений за 2021 год, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе ведомства.

Несмотря на то, что за прошлый год снизилось количество зарегистрированных преступлений, раскрываемость тяжких и особо тяжких из них выросла на 16,4%.

Однако в пресс-службе ведомства отметили, что негативное влияние на оперативную обстановку оказывают преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

«Подавляющее большинство из них носит имущественный характер. При этом, достигнут рост общей раскрываемости таких противоправных деяний, которая составила 49,5% (1 место по России, 1 место по СЗФО)», – отметили в пресс-службе.

Кроме киберпреступлений, снизилось количество краж автомобилей и преступлений, произошедших на глазах у общественности.

Отметим, после заседания в псковском УМВД наградили отличившихся сотрудников органов внутренних дел.