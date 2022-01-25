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Общество25 января 2022 14:39

Псковичка Наталья Спиридонова стала лучшей в прыжках в высоту на «Битве полов»

Источник:kp.ru
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Фото из Instagram-аккаунта Натальи Спиридоновой

Фото из Instagram-аккаунта Натальи Спиридоновой

Уроженка Псковской области Наталья Спиридонова стала лучше всех соперниц в прыжках в высоту на пятом юбилейном турнире «Битве полов» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики.

Любительский турнир «Битва полов» является одним из лучших в мире соревнований для легкоатлетов. Здесь по специальной системе баллов между собой соревнуются мужчины и женщины.

Среди мужчин двое набрали одинаковый результат в 1072 очка. Столько же получилось взять и у трем женщинам. Если Марии Кочановой и Александре Ярышкиной потребовалось три попытки для взятия высоты 1.85, равной 1072 очкам, то псковичка Наталья Спиридонова с первого раза покорила эту высоту.

Среди команд с разрывом в 1088 очков победила мужчины. Они набрали 6301 очко, женщинам удалось набрать только 5213.

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