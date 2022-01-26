Небольшой снег ночью и гололедицу обещают жителям Псковской области 26 января

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Сегодня, 26 января, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег возможен лишь ночью. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

На дорогах по-прежнему местами гололедица.

По прогнозам синоптиков, южный ветер 26 января будет дуть умеренно.

Температура воздуха днем по области составит -3...-8, ночью -5...-10.

Псковичам метеорологи обещают небольшой снег в ночные часы и гололедицу на дорогах. Столбики термометров местных жителей днём покажут -4...-6 и -7...-9 ночью.

В Великих Луках также скользко на дорогах. Ночью пройдёт небольшой снег. Днём ожидаются морозы до -5...-7, ночью до -9...-11.