Более 200 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки

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За последние 24 часа ещё у 201 человека диагностировали коронавирусную инфекцию в регионе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее количество подтверждённых случаев заражения в регионе достигло 74 500.

При этом 69 882 жителя Псковской области победили болезнь и выписались из больниц региона, 117 из них – за минувшие сутки.

Добавим, 2 717 тестов на обнаружение коронавируса провели псковские медики за прошедшие 24 часа.

Михаил Ведерников также сообщил о выявлении нового очага коронавируса на территории региона.