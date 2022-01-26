Ручному еноту ищут временный дом в Пскове или Печорах

Фото: сайт ПАИ

Ручного енота отдают на передержку на полгода. Соответствующее объявление в интернете разместила хозяйка животного, пишет ПАИ.

Она отметила, что на передержку питомца отдаст лишь тем, кто умеет обращаться со столь необычными животными. Помимо этого, женщина настаивает на заключении договора.

«Мы приезжаем к вам, смотрим, где будет жить наш любимец, какие вы для него сможете дать условия. Фото и видео обязательно нужно будет присылать, хотя бы раза два в неделю», - написала местная жительница.

Она также добавила, что все условия будут прописаны в договоре.

Готовому приютить енота на полгода заплатят вознаграждение в размере 1000 рублей.

«Вы просто живете с животным. В первую очередь себе в удовольствие. С ним не соскучишься. Еду мы будем покупать сами. Мы знаем, сколько и чего ему нужно строго на месяц», – сообщила хозяйка животного.

Кроме того, в объявлении говорится, что енота отдадут только жителям Пскова или Печор.