50 тысяч рублей заплатят нашедшему овчарку Лакки в Пскове

Фото: Дима Редин
В районе деревни Голубово Псковского района пропала Восточно-европейская овчарка чёрного с подпалиной окраса по кличке Лакки. Об этом сообщили хозяева собаки в группе одной из соцсетей.
«Чужих боится, на контакт сама не пойдёт», - написали псковичи.
Фото: Дима Редин
Примечательно, что на потерявшейся Лакки одет коричневый ошейник.
«ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 50.000», - пообещали хозяева пропавшей собаки.
Фото: Дима Редин
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Лакки, просьба звонить по телефону: 8 (911) 382-25-21.