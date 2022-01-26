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Дом. Семья26 января 2022 8:15

50 тысяч рублей заплатят нашедшему овчарку Лакки в Пскове

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: Дима Редин

Фото: Дима Редин

В районе деревни Голубово Псковского района пропала Восточно-европейская овчарка чёрного с подпалиной окраса по кличке Лакки. Об этом сообщили хозяева собаки в группе одной из соцсетей.

«Чужих боится, на контакт сама не пойдёт», - написали псковичи.

Фото: Дима Редин

Фото: Дима Редин

Примечательно, что на потерявшейся Лакки одет коричневый ошейник.

«ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 50.000», - пообещали хозяева пропавшей собаки.

Фото: Дима Редин

Фото: Дима Редин

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Лакки, просьба звонить по телефону: 8 (911) 382-25-21.