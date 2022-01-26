До 1 404 возросло число смертей от осложнений COVID-19 в Псковской области

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1 404 ковид-положительных пациента скончались в регионе, шестеро из них – за минувшие сутки. Об этом информирует официальный Telegram-канал Псковской области.

Всего в регионе было выявлено 74 500 случаев инфицирования коронавирусом, 201 из них – за последние 24 часа.

Отметим, победить заболевание смогли ещё 117 пациентов.

За всё время пандемии в Псковской области было проведено 752 212 тестов на обнаружение COVID-19. При этом 2 717 человек были протестированы за прошедшие сутки.

Ранее сообщалось о выявлении нового очага коронавируса на территории региона.