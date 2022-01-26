Названы школы Пскова с наиболее высоким уровнем заболеваемости COVID-19

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Высокая динамика распространения коронавируса зафиксирована сразу в шести школах Пскова. Об этом сообщила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко, пишет ПАИ.
«Это лицей №10, ППК, школа №24, Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, школа №20 и школа №47», - перечислила учреждения образования с наивысшем уровнем заболеваемости COVID-19 Анна Кузыченко.
По её словам, эти школы на данный момент находятся на грани превышения эпидпорога.
Спикер также добавила, что данные по заболеваемости ковидом среди школьников были переданы в региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Будем ждать решения и соответствующих рекомендаций», - заявила она.
Ранее главный санитарный врач региона Александр Нестерук прокомментировал перевод псковских школьников на дистанционку.