Названы школы Пскова с наиболее высоким уровнем заболеваемости COVID-19

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Высокая динамика распространения коронавируса зафиксирована сразу в шести школах Пскова. Об этом сообщила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко, пишет ПАИ.

«Это лицей №10, ППК, школа №24, Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, школа №20 и школа №47», - перечислила учреждения образования с наивысшем уровнем заболеваемости COVID-19 Анна Кузыченко.

По её словам, эти школы на данный момент находятся на грани превышения эпидпорога.

Спикер также добавила, что данные по заболеваемости ковидом среди школьников были переданы в региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Будем ждать решения и соответствующих рекомендаций», - заявила она.

Ранее главный санитарный врач региона Александр Нестерук прокомментировал перевод псковских школьников на дистанционку.