Появившийся в Великих Луках эксгибиционист не на шутку взволновал родителей школьников

Жители Великих Лук обсуждают в социальных сетях «странного мужчину», который заманивает детей и показывает «хозяйство».

«В районе Малышева возле 17 школы стоит странный мужчина. Сейчас дочка шла с аптеки мимо школы и этот мужчина сказал ей «привет, пошли со мной». Дочь ничего не сказала, пошла дальше,( с такими лучше не связываться, что у них в голове) он пошёл за ней, потом вернулся обратно. Я позвонила в школу, сказали спасибо, примут меры!», – такая запись появилась 25 января в группе «Подслушано Великие Луки».

На такую информацию отреагировали и другие обеспокоенные жители. Многие узнали человека по описаниям и сообщили, что в одной из школ города уже предупредупредили старшеклассников, что «педофил или какой-то ненормальный» ходит на территории деревни Переслегино. По словам великолучан, он заманивал третьеклассников конфетами.

«Он ходит везде. Он как бы ничего, просто показывает свое хозяйство, просит погладить, видели у второго дома по улице Дьяконова», – пишут другие подписчики группы.

В настоящее время полиция заявила, что проверяет появившуюся информацию в Великих Луках.

«В настоящее время сообщений о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних не поступало», - уточнил начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Псковской области Алексей Баранов.