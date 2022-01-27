Напиток для укрепления стенок сосудов назвала псковский терапевт Елена Аверьянова

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Напиток, способствующий укреплению сосудов, в беседе с корреспондентом «КП-Псков» озвучила терапевт, гастроэнтеролог и инфекционист с 20-летним стажем Елена Аверьянова.

По её словам, этот напиток – чай каркаде.

Как заявила врач, он не только нормализует давление, но и благотворно влияет на стенку сосудов.

«Там находятся антоцианы, являющиеся мощными антиоксидантами, и они сами по себе укрепляют стенку сосудов, делая её более эластичной и не такой чувствительной к перепадам давления», - рассказала жителям Псковской области Елена Аверьянова.

Она также добавила, что снять спазмы сосудов чаю каркаде под силу, однако это «ни в коей мере не панацея и не отменяет назначения врача».