Мокрый снег и до +1 обещают жителям Псковской области 27 января

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Сегодня, 27 января, небо над регионом будет облачным. Ночью пройдёт небольшой снег, а днем будет идти снег с мокрым снегом. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

На дорогах местным жителям следует быть аккуратными: специалисты вновь предупреждают о гололедице.

Южный ветер 27 января будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров в регионе днём покажут от -4 до +1. Ночью жителям Псковской области обещают заморозки до -10.

Атомосферное давление в этот день будет низким.