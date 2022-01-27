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Происшествия27 января 2022 6:39

Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Пскове

Источник:kp.ru
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Фото: Telegram-канал Псковская сводка

Фото: Telegram-канал Псковская сводка

ДТП произошло 26 января в Пскове на улице Леона Поземского, 141. Среди пострадавших годовалый ребенок, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В 6:30 автомобиль «Ниссан альмера»под управлением 34-летней псковички влетел в придорожный столб.

По сообщению ГИБДД УМВД по Псковской области, женщина не справилась с управлением. С ушибами в больницу доставили 36-летнего пассажира с годовалым ребенком. У пострадавших зафиксированы ушибы.

Водителю не потребовалась медицинская помощь. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС, скорой и АСС.

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