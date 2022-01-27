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Общество27 января 2022 7:39

«Два года не могу дозвониться»: псковичку Валентину Карпову ищет сестра

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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В телепрограмму «Жди меня» обратилась женщина по имени Нина в надежде найти свою двоюродную сестру Валентину Карпову. Об этом сообщили волонтёры проекта, пишет ПАИ.

Как рассказала Нина, Валентина Карпова 1958 года рождения проживала в Псковской области.

«Два года не могу дозвониться до двоюродной сестры, живем в разных городах, но постоянно поддерживали связь, поздравляли друг друга с праздниками и в какой-то момент не смогла дозвониться (телефон выключен)», - рассказала героиня программы.

Дополнительных контактов с сыном и её сестрой у Нины, по её словам, нет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Валентины Карповой, посят выйти на волонтеров проекта по электронной почте pskovnews@mail.ru или на сайте программы в разделе «Проверить» №2834055.

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