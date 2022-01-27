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Общество27 января 2022 7:59

Стало известно, состоятся ли массовые гуляния в Пскове на Масленицу

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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На встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы администрации Пскова Бориса Елкина обсудили вопрос проведения масштабных массовых мероприятий на Масленицу. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Отметим, Масленица в 2022 году будет праздноваться с 28 февраля по 6 марта. В связи с текущий эпидемиологической ситуацией массовые мероприятия в Пскове было решено не проводить.

Несмотря на это, в центральных городских парках Пскова будут организованы небольшие творческие локации. Это позволит избежать столпотворения псковичей в одном месте.

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