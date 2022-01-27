Шесть смертей от осложнений COVID-19 зарегистрировали в Псковской области за сутки

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Ещё шесть человек с коронавирусом скончались в регионе. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Общее количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в регионе возросло до 1 410.

Согласно статистике, 74 712 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Псковской области, 212 из них – за минувшие сутки.

По данным Telegram-канала, ещё 127 человек победили заболевание.

Добавим, свыше 2-ух тысяч тестов на обнаружение COVID-19 провели в регионе за последние 24 часа.