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Общество27 января 2022 8:51

На «2-» сити-менеджер Пскова оценил ночную уборку города от снега

Источник:kp.ru
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Отрицательно глава администрации Пскова Борис Елкин оценил ночную уборку города от снега подрядчиком «Псковавтодор» и Управлением городского хозяйства. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Сити-менеджер поставил «двойку с минусом» коммунальщикам. Ранее им было поручено особое внимание уделить очищению тротуаров и пешеходных переходов от снега.

Всего над уборкой города трудятся порядка 45-ти машин и 50-ти человек. В ночную смену трудятся 15 человек, также в это время идёт акцент на вывоз снега.

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