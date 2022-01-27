На «2-» сити-менеджер Пскова оценил ночную уборку города от снега

Отрицательно глава администрации Пскова Борис Елкин оценил ночную уборку города от снега подрядчиком «Псковавтодор» и Управлением городского хозяйства. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Сити-менеджер поставил «двойку с минусом» коммунальщикам. Ранее им было поручено особое внимание уделить очищению тротуаров и пешеходных переходов от снега.

Всего над уборкой города трудятся порядка 45-ти машин и 50-ти человек. В ночную смену трудятся 15 человек, также в это время идёт акцент на вывоз снега.