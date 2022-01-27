В Псковской области стабильно увеличивается суточный прирост заражённых COVID-19

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Ещё 212 человек заразились коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Отметим, показатели суточного прироста заболеваемости увеличиваются в регионе с каждым днём. Так, 25 января «Комсомолка» писала о 193 новых случаях заражения, а 26 января их было уже 201.

При этом жизни шести жителей Псковской области забрал коронавирус за последние 24 часа. А за всё время пандемм справиться с заболеванием в Псковской области не смогли 1 410 пациентов.

Напомним, для стабилизации ситуации с распространением коронавируса было принято решение о переводе псковских школьников на дистант.