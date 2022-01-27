В 2,5 раза выросла зарплата врачей Псковской области за девять лет

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В сравнении с 2012 годом в 2021 псковские врачи стали зарабатывать в 2,5 раза больше. Об этом сегодня, 27 января, заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на 6-й сессии Псковского областного Собрания, пишет ПАИ.

При этом она отметила, что уровень оплаты труда у среднего медицинского персонала за этот период увеличился в 2,4 раза, а у младшего медицинского персонала – в 3,2 раза.

Спикер уточнила, что за 2021 год среднемесячная зарплата псковского врача составила 66 435 рублей.

В это время средний медицинский персонал получал 34 471 рубль в месяц, а младший медицинский персонал – 28 873 рубля.