Ещё один 3-летний ребенок сбежал из детского сада Пскова

26 января стало известно о новом инциденте с 3-летним ребёнком, который сбежал из детского сада в Пскове. Об этом сообщил представитель МВД России по Псковской области в на круглом столе в медиацентре ПАИ.

По данным источника, ребенок пролез в дыру в заборе. Сбежав из детского сада он сам пришел домой.

В настоящее время полиция обрабатывает данную информацию.

Напомним, в Пскове из детсада ушли двое 5-летних детей, чтобы поехать к другу на автобусе (Подробности).

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