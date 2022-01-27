Стало известно, продлят ли дистанционное обучение в школах Псковской области

Руководитель управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко сообщила, что продлевать дистанционное обучение в школах Псковской области не планируется.

«Предпосылок продлевать дистанционное обучение школьников нет. Пока строго мы держимся семидневного карантина», - заявила спикер в разговоре с ПАИ.

Федеральный Роспотребнадзор сократил карантин до 7 дней. Однако, Кузыченко выражает надежду на снижение заболеваемости.

«Мы надеемся, что 7 дней пройдет и мы выйдем уже с другим уровнем заболеваемости», – сообщила Кузыченко.

Анна Кузыченко отметила, что все подведомственные управлению образования администрации Пскова учреждения — дома детского творчества, художественные и спортивные кружки — также уходят на дистанционный формат работы.

Ранее сообщалось, что школы Пскова и района переходят на дистанционный режим обучения в связи с увеличением количества заболеваний коронавирусом и ОРВИ. При этом, ситуация с заболеванием COVID-19 в детских садах не вызывает опасения.