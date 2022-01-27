Более 150 согласий на вакцинацию детей от ковида оформили в Псковской области

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Прививочная кампания от коронавируса подростков начинается в Псковской области. Более 150 родителей уже дали согласие на вакцинацию от COVID-19 своих детей. На сегодняшний день врачи приступили к формированию групп, что позволит разделить потоки и разумно использовать препарат. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, первая партия вакцины «Спутник М» в количестве 480 доз поступила в Псковскую область 25 января.

Отметим, вакцинация проводится только с согласия родителей и на добровольной основе.

Ранее сообщалось о переходе псковских школ на удалённый формат обучения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, в частности омикрон-штаммом. Как рассказали специалисты, у детей он может вызывать лихорадку и температуру до 40 градусов.

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