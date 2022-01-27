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Здоровье27 января 2022 13:21

Распечатанные и сохраненные в галерею телефона QR-коды о вакцинации перестали считываться

Источник:kp.ru
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При предъявлении QR-кода в распечатанном или сохранённом в память телефона виде перестал считываться у псковичей. Об этом сообщает «Псковская правда».

При сканировании сохраненного (распечатанного) QR-кода с сайта госуслуг, на табло проверяющих стало появляться уведомление о том, что сертификат не найден в базе данных.

С такой проблемой столкнулись не только жители Псковской области, но и многих других регионов. В большинстве случаев перестали действовать QR-коды, скаченные порядка трёх месяцев назад.

Исправить ситуацию можно заново скачав QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе с сайта Госуслуги. Найти его теперь можно в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19», как и информацию о проведенных ПЦР-тестах.

Предположительной причиной окончания срока действия QR-кодов стало обновление системы Госуслуг 27 января.

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