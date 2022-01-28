Ещё 3 очага коронавируса выявили в Псковской области

В Псковской области выявлено три очага распространения COVID-19. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Первый очаг вновь появился в Чихачёвском доме-интернате Бежаницкого района. Заболевание выявили сразу у 26 проживающих и трёх работников интерната.

Второй очаг выявили в ещё одном доме-интернате. На этот раз коронавирус появился в детском Бельско-Устьенском доме-интернате Порховского района. Тут заболели шесть детей и один работник.

Третий очаг возник уже на предприятии. Коронавирус появился у 22 работников «Великолукского мясокомбината».

Напомним, 26 января очаг коронавируса зафиксировали на территории Локнянского специального дома-интерната для престарелых инвалидов.