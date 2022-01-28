Околонулевые температуры прогнозируются в Псковской области 28 января

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Сегодня, 28 января, в Псковской области будет облачно. Днём пройдёт мокрый снег с дождём, вечером – преимущественно снег. Ночью также будет идти снег. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Кроме того, в отдельных районах возможно налипание мокрого снега на провода.

По прогнозам синоптиков, в конце дня и ночью на дорогах образуется гололедица.

Южный ветер 28 января будет умеренным.

Температура воздуха днём в отдельных районах достигнет +1, а ночью ожидаются заморозки от -1 до -6.

Псковичам синоптики обещают днем мокрый снег с дождём, вечером и ночью – небольшой снег. В конце дня и ночные часы на дорогах будет скользко. Столбики термометров жителей Пскова днём покажут 0...+1, ночью -2...-4.

В Великих Луках также пройдёт мокрый снег с дождём, а ночью образуется гололедица. Температура воздуха при этом днем составит 0...+1, ночью -1...-3.