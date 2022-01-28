225 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки

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Ещё 225 жителей региона заразились коронааирусом. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

В общей статистике инфицированных теперь насчитывается 74 937 человек.

Выздороветь и закрыть больничные, в свою очередь, удалось 70 148 жителям региона, 139 из них – за минувшие сутки.

Добавим, свыше трёх тысяч тестов на обнаружение коронавируса провели псковские медики за последние 24 часа.

Ранее сообщалось, что ещё сразу три новых очага COVID-19 выявили на территории региона.